«Это аргументы, которые может использовать Зеленский» 18.08.2025, 15:33

Владимир Фесенко

Переговоры в Вашингтоне нельзя считать финальным раундом.

Запланированный на понедельник, 18 августа, визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом может стать поворотным моментом. Удастся ли украинскому президенту противостоять давлению на тему уступок России?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— К сожалению, у нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Сценарии могут быть разными. Все зависит от того, с какой ноги встанет Трамп, каким будет его настроение утром, даже какие новости он увидит в начале дня и с каким настроением придет на встречу с Зеленским. С высокой вероятностью можно сказать, что Зеленский, конечно, не будет повторять ошибок, которые были допущены 28 февраля в Овальном кабинете. Думаю, он изберет более гибкую тактику: будет отстаивать интересы Украины, настаивать на необходимости договариваться о прекращении огня. Все остальные вопросы — это предмет переговоров. Но делать это придется максимально гибко и деликатно, чтобы не провоцировать конфликт и напряжение с Трампом.

Нужна гибкость, политические маневры, согласие на переговоры. Нельзя отбрасывать, если Трампу понравилась идея мирных переговоров. Но Зеленский должен подчеркнуть: о прекращении огня договориться можно гораздо быстрее. Опыт многих войн это подтверждает. Например, Корейская война и ряд других завершились без мирного договора. Можно напомнить и об этом, и о нашем печальном опыте с минскими соглашениями: договор подписать можно, но каждая сторона будет трактовать его по-своему — и это было связано с позицией России. Очень важно аккуратно показать проблему этой идеи «мирного соглашения».

Что касается односторонних уступок Украины, здесь нужна максимальная осторожность. Зеленский должен ссылаться не только на Конституцию, но и на позицию украинского общества, которое не примет подобных уступок. Трамп должен понимать, что решает не один человек. Если ему, извините, безразлично, что написано в Конституции, то мнение избирателей он обязан учитывать. Это аргументы, которые может использовать Зеленский.

Для Зеленского крайне важно ощущать поддержку европейцев. Да, в Белом доме прямая встреча с Трампом будет тет-а-тет. Возможно, присутствовать будут Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Но Зеленский будет знать, что он представляет не только Украину, но и Европу. И Трамп это понимает. Поддержка союзников усиливает переговорные позиции Киева.

Я не думаю, что сегодня в Вашингтоне будет найдено решение всех проблем. Навроеное, будет обсуждаться, как и в какой форме продолжать переговоры, какой должна быть их логика. Согласия Зеленского на все требования Трампа не будет. У Зеленского уже есть опыт противостояния давлению Трампа — и по ресурсному соглашению, и в вопросах российско-украинской войны. Поэтому эта ситуация не новая, и нынешние переговоры нельзя считать финальным раундом. Это один из первых этапов реальных мирных переговоров.

— Вчера мы услышали разные заявления от представителей американской администрации. Спецпредставитель Уиткофф говорил, что Россия уже пошла на уступки, так как решила не захватывать всю Украину. Госсекретарь Рубио был более жестким. Он напомнил о российских потерях и заявил, что США не поддерживают идею передачи Донбасса России. Есть ли у США какая-то позиция? Либо она ситуативная и будет формироваться по ходу переговоров?

— К сожалению, последовательной позиции у США нет. Мы видим, как она менялась. За первые полгода второго президентства Трампа она неоднократно колебалась. Сначала позиция Вашингтона была достаточно логичной и реалистичной: надо договариваться только о прекращении огня, а дальше посмотрим. Давили на Зеленского, чтобы он согласился именно на это. Проблема была в том, что Украина требовала сначала гарантий безопасности, а потом прекращения огня. Американцы же отказывались обсуждать гарантии. В итоге 11 марта Украина согласилась начать с 30-дневного прекращения огня.

В апреле США пошли на уступки России и предложили свой вариант мирного договора — «22 пункта Келлога». Поддержали прямые переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле, но стало ясно: Россия реально договариваться не хочет. В июле Трамп снова вернулся к требованию прекращения огня и начал грозить санкциями, если Москва не согласится. А сейчас — очередной разворот. Видите, за полгода сколько изменений. Это Трамп: у него нет устойчивой последовательной позиции. То он занимает реалистичную линию, то под влиянием Владимира Путина начинает склоняться к идее прекращения войны за счет Украины и ее односторонних уступок.

После переговоров на Аляске Трамп вновь приблизился к позиции Путина. Европейцы вместе с Зеленским будут его переубеждать, но с первой попытки это вряд ли удастся.

То, что происходит сейчас, — встречи на Аляске и в Вашингтоне — это борьба за позицию Трампа. Раунд на Аляске, к сожалению, выиграл Путин: ему удалось перетянуть Трампа ближе к своей позиции. Теперь европейцам предстоит вернуть его к более реалистичной и прагматичной линии, где в центре прекращение огня и никаких односторонних уступок со стороны Украины. На мой взгляд, это только начало. Нас ждет длинный, противоречивый и драматичный переговорный процесс.

— Что будут делать страны «Коалиции решительных», если Трамп будет толкать Украину к уступкам?

— Они будут поддерживать Украину. Важную роль сыграют не только лидеры «Коалиции решительных», но и гибкие переговорщики. Я очень надеюсь на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Канцлер Германии Фридрих Мерц, кстати, тоже нашел оптимальную тональность в диалоге с Трампом.

Европейские лидеры будут действовать в двух направлениях: поддерживать Украину и выступать с общей переговорной позицией. Это серьезно усиливает позиции Киева. Напомню, «Коалиция решительных» возникла в марте после переговоров в Овальном кабинете. Тогда ее создание стало реакцией на изменения позиции США и стремление помочь Украине. Сейчас лидеры коалиции будут активно работать с Трампом, мягко и гибко переубеждая его. Это тоже помощь Украине — корректировка позиции Трампа.

Европейцы постепенно продвигают идею своего участия в мирных переговорах. Косвенно это уже происходит: сам визит в Вашингтон говорит о том, что Европа фактически участвует в переговорах, пусть не напрямую, но влияя на процесс. В будущем придется формализовать их участие.

Я считаю, что Украине нужно изменить подход: не трехсторонний саммит (Россия, США, Украина), а четырехсторонний. Вопрос лишь в том, кто будет представлять Европу: генсек НАТО Марк Рютте, лидер крупнейшей страны ЕС — Германии, или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Варианты есть, надо определиться.

Это очень важно. Потому что если Трамп не изменит позиции и будет настаивать на всеобъемлющем договоре, то на трехстороннем саммите может сложиться ситуация, когда Трамп и Путин окажутся против одного Зеленского. А это крайне опасно. Поэтому я не сторонник формата «три лидера». Украина должна добиваться участия Европы как полноценной стороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com