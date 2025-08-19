«Это настоящий прорыв» 1 19.08.2025, 14:03

2,624

Максим Плешко

Какие гарантии может получить от Запада Украина?

В Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Главные темы переговоров — гарантии безопасности для Украины, условия будущего мирного соглашения и возможная встреча Зеленского с диктатором Путиным.

Какие реальные результаты принесла это встреча? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Можно сказать, что действительно произошло изменение вектора политики и международной повестки дня. После Аляски все находились в пессимистических ожиданиях, в Украине царило тревожное настроение. А тут мы проснулись утром, прочитали новости — и вздохнули с облегчением.

На фоне Аляски это выглядит как прорыв дипломатических усилий и большой шаг к налаживанию мира в нашем регионе. В Украине мы уже перестали верить в какие-то дедлайны и обещания. У нас скепсис: мы смотрим на дела. Но здесь действительно произошли серьезные события.

Самое важное — это предметный разговор о гарантиях безопасности. Второе — реальное предложение провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным. И третье — трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и РФ, которая состоится тогда, когда пройдут первые два этапа.

То есть если Зеленский встретится с Путиным, то будет и трехсторонняя встреча. Это очень важно. Что лично мне понравилось — речь идет не просто о разговорах о гарантиях, а о конкретике. Например, Марко Рубио, назначенный руководителем группы по разработке гарантий, сказал очень правильную мысль: самой сильной гарантией безопасности для Украины является наличие сильной армии. Украина — это сильная и опытная армия, но нам нужно больше высокоточного и дальнобойного вооружения.

Мы понимаем: с россиянами можно только так. Когда они боятся ответного удара, когда знают, что на их ракетную атаку последует удар по их объектам, что на их вторжение последует жесткий ответ — только тогда они отступают. В противном случае никакие документы не стоят той бумаги, на которой они написаны. Поэтому лучшей гарантией является сильная украинская армия. И очень хорошо, что США это понимают и начали говорить об этом вслух.

— Обсуждаются гарантии безопасности — финансирование армии, военная помощь США, дроны. Насколько это действенный механизм сдерживания РФ? Можно ли его сравнить с 5-й статьей устава НАТО?

— Никто толком не знает, как 5-я статья работает. Никогда ее не проверяли. Именно в контексте возможной российской агрессии в странах Балтии, в том числе через Беларусь, звучали оценки, что кто-то может «испытать» пятую статью НАТО. Там же нет прямого обязательства, что государства сразу вступают в войну. Там есть консультации, помощь и так далее.

Никто не знает, как на деле работает эта статья НАТО. Поэтому я бы не сравнивал гарантии для Украины с пятой статьей. Я бы сравнил их с тем форматом отношений, какие США имеют с Японией и Южной Кореей.

— Могут ли западные страны или Украина поднять вопрос Беларуси на переговорах: демилитаризация страны, вывод российских войск?

— Сейчас у нас острая фаза войны именно в Украине. Ее нужно останавливать, замораживать, прекращать. Белорусская проблема есть, но она находится, если использовать медицинский термин, в состоянии «ни туда, ни сюда».

Поэтому очевидно, что сейчас она не в топе повестки. Но американский представитель приезжал к Лукашенко. Тот выпустил Сергея Тихановского и других политзаключенных. Был телефонный звонок. То есть очевидно, что какая-то коммуникация идет. И, возможно, такие вопросы будут подниматься, потому что президент Украины не раз говорил о важности белорусского направления. Для нас, украинцев, очевидно важна безопасность на белорусском направлении. Очень важно, чтобы там не было россиян, не было российского влияния. Это главное.

Сейчас, например, что происходит? В рамках подготовки к учениям «Запад-2025» уже много российских войск въехало в Беларусь. Они пытаются скрыть их численность, потому что если будет больше 13 тысяч, должны присутствовать наблюдатели от ООН.

Российские специалисты — разведка, БПЛА и прочие — уже размещаются, снимают квартиры. Причем часто именно в приграничных с ЕС городах. Есть информация, что ведут они себя там не лучшим образом, относятся к белорусам свысока: мол, мы тут воюем за Отечество, а вы отсиживаетесь. Есть негативные тенденции. Россияне стараются скрыть присутствие войск в Беларуси: рассредоточивать их по разным полигонам, размещают на гражданских объектах. Но скрыть масштабы невозможно.

Для Украины главным интересом является уменьшение или полное отсутствие российских войск на территории Беларуси. Потому что они несут угрозу Украине, странам ЕС и самим белорусам. Это фактор, который втягивает Беларусь в опасность и возможность войны. Мы видим по дронам и по текущей ситуации, что Беларусь уже втянута, войска стоят на ее территории. В целом присутствие российских войск в Беларуси — однозначно нежелательно для Украины. Нам важно, чтобы его было меньше.

Даже при режиме Лукашенко Беларусь должна быть максимально дистанцирована от Кремля. А в стратегической перспективе, повторю, национальным интересом Украины является свободная, демократическая Беларусь, ориентированная на Европу и дружественная Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com