Военный эксперт: Москва может погрузиться в блэкаут 7 17.02.2026, 21:48

Александр Коваленко

Давление на инфраструктуру РФ будет только усиливаться.

Ситуация на юге Украины заметно меняется: ВСУ перехватывают инициативу, а темпы продвижения российских войск падают до минимальных значений за многие месяцы.

Каких ключевых успехов добились украинские силы за последние дни? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Основная задача, которая ставилась, — это остановить российские войска на Гуляйпольском, Запорожском и Покровском направлениях. Там было сосредоточено около 100 тысяч российских войск — несколько общевойсковых армий: 5-я, 29-я, 35-я, 36-я и 68-й армейский корпус. Их задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее захватить город Гуляйполе, выйти на Покровское, захватить Покровское, форсировать реку Гайчул, выйти на правый берег и далее продвинуться вглубь Запорожской области по правому берегу реки Гайчул. Для 58-й общевойсковой армии, которая находится в районе Степногорска, то есть на Запорожском направлении, ставилась задача полностью взять под свой контроль Степногорский плацдарм.

На сегодняшний день украинские войска это движение оккупантов по ряду участков затормозили, а на некоторых оно было полностью остановлено. При этом есть локации, где действительно ВСУ перешли к контратакующим действиям. Успех заключается в том, что в районе Степногорска противника отбросили от Приморского, отбросили в районе Лукьяновского, в районе самого Степногорска, а также Степногорского рельефно-ландшафтного заказника. Здесь были улучшены наши позиции.

На Гуляйпольском направлении по реке Гайчул противник был отброшен от Терноватого, от Косовцева, и в целом можно сказать, что были проведены контратакующие действия вдоль всего правого берега этой реки. Противника отбросили на левый берег, и в некоторых локациях по левому берегу уже имеются закрепленные позиции Сил обороны Украины.

Третья локация, где проводились контратакующие действия, — это Покровское направление, район Новоалександровки, в районе Вербового, Межречья Волчья — Ворона. Здесь противника также откинули: он потерял позиции в районе Вишневого, в районе Егоровки, в районе Вербового. Все это привело к тому, что у россиян по состоянию на сегодня ухудшилось положение в Запорожской области на этих локациях.

Следует понимать, что это исключительно тактического уровня контратакующие действия. Это не какое-то глобальное масштабное контрнаступление. В первую очередь эти контратакующие действия сейчас носят сковывающий и тормозящий характер для противника и значительно ухудшают его тактическое положение вдоль линии боестолкновения. О чем-то большем, масштабном — прорыве, глубокой обороне и так далее, контрнаступлении вглубь на десятки километров — на сегодняшний день речи не идет. Мы не можем об этом говорить, поскольку сейчас проводится операция совершенно иного формата.

— Российским войскам ограничили доступ к Starlink. Насколько это ударило по управлению армией РФ и связано ли с этим последний успех ВСУ?

— Конечно же, потеря такого средства коммуникации, как Starlink, повлияла на связь российских войск. Оккупантам сейчас приходится либо возвращаться к старой общевойсковой связи, либо пытаться находить некие — не то чтобы аналоги, а хотя бы временные заменители Starlink. А соответствующих технологий, которые могли бы соответствовать уровню Starlink, в России нет.

Поэтому российские оккупанты, конечно же, сейчас находятся в значительно худшем положении, нежели при наличии «серых» терминалов Starlink, которые у них работали ранее. Они ограничены в проведении большинства операций — начиная от операций с заброской в глубокий украинский тыл ударных и разведывательных дронов и заканчивая тактическими операциями на уровне штурмовых действий.

Кроме всего прочего, не только Starlink, но и замедление Telegram, а затем его возможное дальнейшее блокирование, в чем я более чем уверен, приведет к потере коммуникации между подразделениями РФ даже на уровне командного состава. Командный состав у них общался преимущественно через Telegram и Discord. Таким образом, по российским войскам был нанесен двойной удар, и он будет продолжаться. Российскомнадзор готовит замедление и блокировку и других систем и мессенджеров — того же WhatsApp, до Discord тоже еще доберутся.

Все это повлияло на российские войска, ослабило их коммуникацию, ослабило взаимодействие. А в условиях потери связи и потери взаимодействия, конечно же, теряется инициатива на поле боя и снижается эффективность как наступательных, так и оборонных операций. То есть в какой-то степени российские войска вернулись на уровень 2022–2023 годов — примерно к такому рубежу.

— Армия РФ несет колоссальные потери и, по оценкам экспертов, не успевает восполнять их новыми наборами. К чему это может привести в ближайшей перспективе?

— Если на территории России не будет проведена некая всеобщая открытая мобилизация либо даже гибридная, закрытого характера, подобная той, которая была проведена в 2022 году и названа «частичной мобилизацией», то РФ при сохранении такого уровня потерь и такого показателя ежемесячной мобилизации придет к состоянию, когда не сможет ни наступать, ни даже удерживать оборону.

Российские войска сейчас воюют преимущественно пехотой. Пехота — это основная их боевая единица на сегодняшний день. Ни танки, ни боевые бронированные машины, ни артиллерия, ни даже дроны — их основной наступательный потенциал заключен именно в пехотной компоненте. Как только эта пехотная компонента будет истощаться и перестанет удовлетворять требования командования, конечно же, будет теряться их наступательный потенциал.

Уже сейчас мы можем наблюдать, например, по статистике за январь и первую половину февраля, насколько сокращается темп захвата территории Украины по сравнению с тем же 2025 годом. Сокращение составляет примерно в 2–2,5 раза в ежемесячном измерении, при том что потери остаются теми же самыми. То есть оккупанты так же интенсивно наступают, штурмуют и гибнут в том же количестве, но при этом захватывают в 2–2,5 раза меньше территории. Российские войска сейчас вышли в состояние, когда они попросту надорвались. Можно так охарактеризовать этот надрыв возможностей. Вроде бы и люди еще есть, и наступать могут, но это наступление уже не дает того эффекта, который давал даже 2025 год. Поэтому положение будет только ухудшаться, и у российского командования, конечно же, встанет выбор: либо через какое-то время принимать все более неудобные решения, либо объявлять в России всеобщую мобилизацию.

Возможное блокирование мессенджеров и перевод Росгвардии под патронат Министерства обороны — это как раз те звоночки, которые указывают на подготовку к всеобщей мобилизации. Чтобы не возникли протестные настроения, все это заранее готовится подавлять — как в информационном поле, так и физически, на улицах.

— Украинские дроны уже фактически оставили без электричества Белгород — важнейший тыловой хаб для атак на Украину. Удары продолжаются по Брянской области и по российским НПЗ. Какие объекты могут стать следующими приоритетными целями ВСУ, чтобы максимально ослабить военную машину и экономику России?

— Я думаю, что мы не будем изменять традиции. У ВСУ сохранится классический комплекс нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам, по предприятиям военно-промышленного комплекса — причем по всем предприятиям, которые так или иначе задействованы в ВПК.

Если предприятие, к примеру, производит хлопковую целлюлозу или нитроцеллюлозу, оно автоматически превращается в предприятие, способствующее производству пороха. Если это химическое предприятие, которое делает химические реагенты для детских раскрасок, но параллельно эти же реагенты используются для производства авиационного топлива, то такое предприятие ВСУ рассматривают не как «производителя раскрасок», а как элемент производства авиационного топлива. И по такому комплексу предприятий, включенных в ВПК, будет проводиться соответствующая работа. То есть это нефтепереработка, это предприятия ВПК, это энергетика. От давления на энергетику мы отказываться не будем. Причем, я думаю, что целью ВСУ в течение 2026 года станет практически полное отключение от энергоснабжения всех приграничных областей России на границе с Украиной. Это Брянская, Курская, Белгородская и, возможно, даже Ростовская области — а не только Белгородская.

Это буфер безопасности для Украины, поскольку если область обесточена, то содержание и проведение операций против Украины на ее территории будет существенно осложнено. Не забываем, что на территории этих областей находятся группировки российских войск: группы войск «Север», а также группировки в Белгородской, Курской и Брянской областях общей численностью более 90 тысяч личного состава — около 11 тысяч в Брянской области, около 40 тысяч в Курской и примерно 40–45 тысяч в Белгородской. Эти группировки принимают активное участие в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях. Таким образом, обесточивание Белгородской, Курской и Брянской областей является для Украины приоритетным даже с военной точки зрения.

Кроме того, я думаю, что 2026-й станет годом, когда Украина начнет более активно применять собственное баллистическое оружие. Первые испытания в реальных боевых условиях будут проведены именно в этом году — я в этом даже не сомневаюсь.

Давление будет поступательно нарастать и на саму Москву. Цель этого давления — обесточивание столицы. То есть движение от частного к общему. Мы говорим о том, что, начиная по отдельности с каждой области Российской Федерации, мы будем постепенно двигаться к центру, обесточивая, что крайне важно, транзитные узлы перетока энергии из регионов в столицу. В какой-то момент Москва, конечно же, столкнется с серьезным дефицитом электроэнергии.

Даже дисбаланс переизбытка энергии, которая не поставляется в другие области, может негативно сказываться на перегрузке сетей. Подобные примеры мы уже неоднократно видели на рубеже 2025–2026 годов в Московской области, в районе Раменского, где не потребовалось даже наносить ракетный удар — все перегорело само из-за скачков электроэнергии. Из-за того, что, где-то на окраинах Российской Федерации, например в Белгородской области, внезапно погас город с населением около 200 тысяч человек, это отразилось на Москве. Произошли перегрузки, и в Раменском перегорело оборудование. Запустилась цепная реакция, которую не смогла выдержать одна энергетическая ячейка Московской области. А если таких ячеек будет больше, то Москва даже без прямых ударов и по собственной энергетической инфраструктуре будет постепенно погружаться в блэкаут — просто из-за перегрузок и сопутствующих последствий.

