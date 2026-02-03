«В запасе есть и другие варианты давления на Россию» 3.02.2026, 16:06

Олег Белоколос

Вашингтон выдавливает российскую нефть с индийского рынка.

США усиливают энергетическое давление на Россию, и ключевым элементом этой стратегии становится Индия — один из главных покупателей российской нефти.

Действительно ли Нью-Дели готов полностью отказаться от российской нефти? Насколько серьезны требования Дональда Трампа и какой ответ может дать Нарендра Моди?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу.

— Пока я не нашел ссылок на официальные индийские источники, которые подтверждали бы, что такая договоренность действительно достигнута. Вместе с тем, как мы знаем, это уже не первый раз, когда Соединенные Штаты пытаются оказать давление на страны, покупающие нефть у России. В том числе и Индия уже несколько раз фигурировала в подобных обсуждениях.

Насколько я понял из сообщений, Трамп сказал, что если Индия откажется от покупки российской нефти, то будут снижены пошлины или вообще сняты ограничения на экспорт индийской продукции в Соединенные Штаты. Мне кажется, что это уже практически выглядит реализуемо, поскольку, несомненно, рынок Соединенных Штатов очень важен для Индии и индийской продукции. Поэтому процесс, возможно, уже перешел в определенную практическую плоскость. Но, опять же, каких-то окончательных сообщений я пока не видел.

— Что отказ Индии будет означать для экономики Кремля? Насколько сильно это ударит по бюджету РФ и финансированию войны?

— Россия сегодня предлагает очень большие скидки на свою нефть, чуть ли не ниже себестоимости, чтобы сохранить основных покупателей. При этом Индия продолжает покупать российскую нефть: существует соответствующая логистика через страны Персидского залива. Пользуясь очень большими скидками, Индия на протяжении этого времени оставалась одним из основных покупателей российской нефти.

Понятно, что энергоносители, в том числе нефть, являются одним из основных экспортных сырьевых товаров России, и любые санкции в этом плане, конечно, будут усугублять финансовое положение агрессора. Сегодня в мире осталось не так уж много покупателей российской нефти. Санкции ужесточаются не так быстро, как нам бы хотелось в Украине, но тем не менее этот процесс продолжается, и все это влияет на состояние российского бюджета.

Насколько это взаимосвязано? Конечно, это напрямую связано с возможностью продолжать агрессию. Но здесь надо понимать, что нефть, хотя и является одним из важнейших экспортных товаров России, все же не единственный. Поэтому крайне важно, чтобы и Евросоюз действовал в этом направлении более решительно — не ограничиваясь отдельными секторальными санкциями и ограничениями, а действуя быстрее, в том числе по той продукции, которую, к сожалению, ЕС до сегодняшнего времени продолжает покупать у России.

Таким образом, это комплексный вопрос. И, конечно, возможно, эффект будет не мгновенным, но в совокупности все эти меры, естественно, усложняют бюджетные возможности страны-агрессора.

— Есть мнение, что это такой ход Трампа перед возможными переговорами с Россией. На какие уступки может пойти Путин, чтобы этого избежать?

— Переговорная тактика в данном случае такова, что Соединенные Штаты, с одной стороны, выступают как посредник, а с другой — подталкивают Россию к тому, чтобы она изменила свою максималистскую позицию.

В этом плане ужесточение санкций на российскую экспортную продукцию — это один из рычагов, которыми администрация Белого дома располагает и которые она предполагает задействовать дальше. Я думаю, что в запасе есть и другие варианты давления на Россию, в том числе финансовые. В частности, речь может идти о выпуске венесуэльской нефти на международный рынок и о дальнейшем снижении мировых цен на нефть.

Существует целый комплекс мер, который, несомненно, уже проанализирован в Вашингтоне. Какие-то инструменты уже работают, какие-то только планируются, а какие-то, возможно, уже сейчас задействованы в переговорном процессе, который был анонсирован.

