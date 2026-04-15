Геннадий Федынич: К осени ситуация в экономике обострится 4 15.04.2026, 20:37

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Геннадий Федынич

Власти прячут настоящее положение дел.

Лукашенко потребовал от чиновников «мобилизоваться», но при этом признал, что сам не знает, к чему готовить вертикаль.

Означают ли слова правителя, что в белорусской экономике все намного хуже, чем пытается показать режим?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным и профсоюзным лидером Геннадием Федыничем:

— Несомненно, режим Лукашенко не хочет и не будет показывать настоящее состояние экономики в Беларуси. По той причине, что ситуация ухудшилась даже за четыре месяца этого года, и дальше будет ухудшаться.

Если в 2024 году Россия достаточно активно покупала в Беларуси ее продукцию, в 2025 году очень много российских губернаторов приезжали на встречи в Беларусь (в том числе тогда говорилось о каких-то экономических планах и их реализации), то сейчас их вообще не видно.

Сегодня Беларусь должна кому-то предложить товары, которые делаются в стране, чтобы кто-то их купил. Денег нет, а дальняя дуга экспорта была обозначена еще давно, но она просто закрыта и не работает.

— Рабочие БелАЗа говорят, что «народ разбегается», а зарплаты не поспевают за ростом цен. Что сегодня происходит с БелАЗом и другими белорусскими промышленными гигантами?

— Если говорить о БелАЗе, это интересное предприятие. Дело в том, что продажа их машин в Беларуси практически не существует, все направлено на экспорт. На сегодняшний день экспорт намного сократился, поэтому и денег у предприятия, по всей вероятности, нет, чтобы повысить у них заработную плату хотя бы в соответствии с инфляцией и ценами. Предприятие работает на склад. Есть еще запасы металла, комплектующих, по всей вероятности. Но это касается не только БелАЗа, это касается всего промышленного сектора, который производит не для внутреннего рынка, а в первую очередь на экспорт. И МАЗа, и Минского тракторного завода, да и других предприятий.

Потому что на сегодняшний день можно еще выпустить продукцию: это проблема, но она решаема. А вот продать ее на сегодняшний день — это проблема, которая для Беларуси уже встала в пик угла. И на сегодня пока конкретных выходов из этого никто не предложил и не реализовал.

Пока лозунги, предложения, но нет конкретных дел. Поэтому, на мой взгляд, экономическая ситуация в Беларуси будет ухудшаться, цены и инфляция будут расти, и уровень жизни людей, как это ни прискорбно, будет падать.

— Что все это значит для обычных белорусов? Стоит ли ждать дальнейшего ухудшения ситуации в экономике и снижения уровня жизни?

— Посмотрите, что сейчас происходит: раньше такого вообще не было — идет большой экспорт продукции из России в Беларусь. В самой Беларуси сложно съесть то, что она производит.

Почему этот экспорт идет, если он не нужен белорусам? Ну, потому что, по всей вероятности, как сказал Кремль: это надо, вы должны брать. И должны реализовывать это среди населения.

По сути, на сегодняшний день ценники, как бы там ни было и что бы ни говорили, растут в Беларуси. А уровень заработной платы даже в соответствии с инфляцией не растет. Не говоря уже о пенсионерах, у которых пенсии сегодня никак не успевают за потоком инфляции. Поэтому сказать белорусам: готовьтесь к худшему — это ничего не сказать. Ситуация крайне сложная, и она в этом году к осени будет еще более обострена.

Когда эффективно работает экономика, любая власть будет чувствовать себя достаточно уверенно, потому что уровень жизни людей не снижается. В нынешних условиях власти находятся в очень сложной ситуации. Дело не в том, что они не хотят изменить ситуацию к лучшему, а в том, что они просто не в состоянии это сделать. И в этом граждане Беларуси не виноваты, они стали заложниками этой системы.

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