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12 марта рассерженные белорусы выйдут на Марш в Орше

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  • 11.03.2017, 21:06
ФОТО: DW.DE

Акция начнется в 13.00 на Центральной площади города.

12 марта в Орше в рамках кампании «Мы не тунеядцы» состоится акция протеста против декрета № 3. Акция начнется на Центральной площади. Также в этот день люди должны выйти в Бобруйске и Рогачеве.

Сайт Charter97.org проведет текстовую онлайн-трансляцию с места событий.

Напомним, 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Сегодня акция протеста против декрета о «тунеядцах» прошла в Пинске. В ней приняли участие более 1000 человек.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


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