Почему лукашисты заговорили о проблемах в белорусской экономике 1 4.04.2023, 17:01

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Скрыть кризис уже не получается.

Белорусскую экономику в последнее время стало сильно лихорадить: курсы доллара и евро резко стали расти, а вместе с ними и цены в магазинах, предприятия лишились рынков сбыта, а число занятых в экономике снижается рекордными темпами. Про сложности в экономике заговорили и лукашисты.

Сайт Charter97.org собрал главное об «успехах» белорусской экономики за последнее время.

Прощание с IT и массовые сокращения

IT-отрасль долгое время была мотором белорусской экономики. Мы наблюдали «эффект просачивания» денег, которые зарабатывали айтишники — они активно тратили их в магазинах, на услуги, подпитывая этим экономику в целом.

«Война, начавшаяся в феврале 2022-го, поставила жирный крест на всем том немногом хорошем, чем еще могла похвастаться белорусская экономика», — считают аналитики проекта «Нашы Грошы».

В первые месяцы 2023 года в белорусском IT продолжается тенденция оттока специалистов, наблюдавшаяся почти весь 2022-й. За весь прошлый год чистый отток специалистов из компаний сектора «Информация и связь» в Беларуси составил около 17 тысяч человек.

Если в IT отток кадров начался чуть более года назад, то в других отраслях такая тенденция продолжается третий год подряд, а за 2023-й Беларусь и вовсе потеряла рекордное количество работников — больше 70 тысяч. Проблему признают даже белорусские чиновники.

«Конечно, наблюдается, на мой взгляд, такая отрицательная динамика по занятым в экономике. Мы сокращаемся», — сказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Деньги Лукашенко не дадут

Режим Лукашенко просит деньги у кого только можно: у России, Китая, Ирана и даже Зимбабве.

«В отношениях с Зимбабве вряд ли можно ожидать больших экономических прорывов; даже слухи, которые просачиваются по поводу завода по добыче лития, вряд ли будут иметь большие макроэкономические последствия для Беларуси, скорее, благоприятные последствия наступят для отдельно взятых личностей, а не для благополучия страны», – отмечает экономист Катерина Борнукова.

Поездка в Иран также не дала белорусской диктатуре желанные дивиденды.

«Стоит понимать, что Иран не является той страной, которая могла бы сегодня заместить выпавшие европейские рынки и финансовые институты, которые ранее обеспечивали рост или оказывали влияние на белорусскую экономику», — рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

Учитывая, что с зарубежными инвестициями получается не очень, чиновники решили увеличить сборы с белорусов. В конце прошлого года были повышены многие налоги: на землю, на первую квартиру, акцизы на алкоголь и сигареты, налог на прибыль, на виртуальный и игорный бизнес, на собак в зависимости от пород, на ремесленников, самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Для ИП повышена также цена на газ, хотя с прошлого года для Беларуси она не изменилась.

Одновременно с этим для белорусов расширяют пенсионную ловушку. С 2024 года в Беларуси повысят минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии.

Деньги остались только на еду

Пока белорусская пропаганда рассказывает о росте зарплат и пенсий, реальные доходы белорусов продолжают падать. Не помогает даже искусственное регулирование цен. Основу расходов среднестатистического белоруса составляют продукты питания, при этом цены на некоторые овощи и фрукты за последние несколько месяцев увеличились более чем на 100%.

Также для белорусов стала роскошью покупка автомобиля. За минувший февраль в Беларуси продали 945 легковых автомобилей — на 69,45% меньше, чем в том же месяце 2022 года.

Естественно, на развлечения у белорусов просто не остается денег. В 2022 году расходы на отдых сохранились на низком уровне, который установился после 2020 года. Если в 2017–2019 годах жители страны тратили на это 5–7% потребительских расходов, то к концу 2022 года доля составила всего 3,8%.

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