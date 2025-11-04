Украинский депутат: Истерика Лукашенко — признак банкротства 1 4.11.2025, 14:37

5,816

Фото: Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Без контрабанды диктатор Кремлю не нужен.

После атак метеозондами с территории Беларуси Литва полностью закрыла границу минимум на месяц. В ответ Лукашенко устроил истерику, запретил транзит фур из ЕС и спровоцировал новую волну мигрантских атак на литовскую границу.

Что стоит за истерикой Лукашенко и атаками метеозондов? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Фактически это говорит о том, что белорусское государство и режим Лукашенко полностью экономически банкрот. Им для поддержания бюджета нужен транзит, им нужны поставки товаров через их территорию, в том числе российских, на территорию Европейского союза.

Лукашенко выступает таким окном-посредником, и любое закрытие границ, любое прекращение поставок и транзитных грузов из Беларуси в Европу фактически закрывает для него возможность быть «серым контрабандным окном» для России — обходить санкции в том или ином виде. Ввиду этого, если он не способен выполнять эту функцию, в Москве возникает вопрос: а зачем он тогда вообще нужен? Поэтому и истерика.

— Казалось, Лукашенко пытался наладить контакт с администрацией Трампа. Зачем ему сейчас эскалация с Литвой?

— В своих действиях по отношению к Европе и вообще к западным демократиям Лукашенко является всего лишь орудием Москвы. Как Москва его будет разыгрывать, так Лукашенко и будет действовать.

В данном случае у него очень узкие возможности для маневра. Он мало чем отличается в своем статусе от губернатора Курской или Брянской области. У него есть лишь декоративные признаки самостоятельности, а фактически это часть Российской империи.

— Польша собиралась открыть два погранперехода с Беларусью, но из-за ситуации с Литвой отложила решение. На какие уступки может пойти Лукашенко ради снятия ограничений, и можно ли верить, что он выполнит возможные договоренности?

— В данном случае это зависит не от воли Лукашенко, а от того, какой коридор возможностей ему предоставит Москва. Это может быть торговля людьми — в данном случае политзаключенными, как это уже было несколько месяцев назад, — для того, чтобы умилостивить Соединенные Штаты и открыть возможность коммуникации.

Они могут попытаться повторить то же направление, либо усилить давление через новые провокации. Других карт, других возможностей ни у Лукашенко, ни у Москвы в этом направлении нет.

