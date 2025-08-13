закрыть
«Это и есть главная цель Трампа»

  • 13.08.2025, 13:49
«Это и есть главная цель Трампа»
Борислав Береза

Почему президент США променял санкции на встречу с Путиным.

15 августа на Аляске пройдет встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Почему Трамп вместо введения санкций, запланированных на 8 августа, решил встретиться с Путиным, да еще и пригласить его в США? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Трамп живет идеей получения Нобелевской премии мира, и эта мысль его не покидает. 10 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов.

Президент США уже принимал участие в прекращении войны между Камбоджей и Таиландом, а также способствовал подписанию в Вашингтоне мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, он участвовал в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией. У него есть большие шансы на получение премии. Но чтобы гарантировать успех, Трампу необходимо перемирие в Украине. Желание достичь этого перемирия преобладает над здравым смыслом и всеми другими мотивами.

Трамп понимает, что введя санкции сейчас, он точно не успеет получить нужный результат к 10 октября. Однако, по моему мнению, результат он все равно не получит. Путин постарается его перехитрить, будет льстить и действовать в рамках психологического портрета, подготовленного ФСБ специально для общения с Трампом.

Но это не единственная причина, по которой Трамп не добьется желаемого. Путину не нужно окончание войны — ему нужна пауза. Пауза для перевооружения и доукомплектования армии, передышки для экономики, накопления оружия. Сегодня на фронте российские танки и БМП встречаются редко — их просто не хватает. Кремль хочет подготовиться к новому этапу войны.

Понимает ли это Трамп? Скорее всего, да. Но сейчас для него важнее премия мира. Думаю, санкции будут введены уже в сентябре. Почему? Потому что в США стартует избирательный марафон — выборы в Сенат и Конгресс, которые завершатся в ноябре следующего года.

Демократы будут активно использовать «украинскую карту» против Трампа, превращая ситуацию в аналог «Афганистана» и демонстрируя, что Америка прогнулась под Россию. Трамп осознает, что поражение республиканцев приведет к импичменту уже на втором году его правления. Поэтому интересы партии и его личные амбиции в итоге перевесят — санкции будут введены. Сейчас же он попытается о чем-то договориться с Путиным, параллельно обсуждая и другие темы.

— Какие еще реальные цели преследует Путин на встрече в Аляске и сможет ли он повлиять на позицию Трампа по Украине?

— Путину нужна пауза и одновременно возможность вырваться из международной изоляции. Встречи с лидерами стран «третьего мира» не заменяют ему места за большим столом с сильнейшими политиками мира. Его не устраивают переговоры с президентом Эритреи или наследным принцем одной из арабских стран. Он хочет сидеть за одним столом с президентами США, Франции, Германии. Сейчас он изолирован, и эта встреча с Трампом — первый шаг к возвращению в элиту мировой политики.

Это и есть главная цель Путина. А для Трампа — премия мира. Если он введет санкции сейчас, перемирия до 10 октября не будет. Отсюда и вся логика процесса.

— Как должна реагировать Украина, если США и Россия попытаются договориться о перемирии без участия Киева?

— Если что-то будет принято без Украины, без ее согласия и присутствия на переговорах — Киев не обязан это выполнять.

История уже знает подобные примеры. В ночь на 30 сентября 1938 года в Мюнхене встретились рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуар Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини.

Они подписали соглашение, согласно которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область. Под давлением Польши и Венгрии, были добавлены пункты о передаче им спорных территорий. В итоге Чехословакию разделили, а вскоре Германия оккупировала и Польшу. Это стало прологом Второй мировой войны.

Попытка повторить «мюнхенский сговор» сейчас ударит и по Трампу, и по рейтингу Республиканской партии в США. Европа и Украина будут видеть, что происходит, и проводить прямые исторические параллели. Украина не должна выполнять ничего, что противоречит Конституции и ее национальным интересам.

— Какие шаги должны предпринять ЕС и союзники Украины, чтобы предотвратить кулуарные сделки между Вашингтоном и Москвой?

— Все лежит на поверхности. С Трампом могут вести диалог президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Киер Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Эти лидеры способны влиять на его позицию, используя авторитет, дипломатию и плотные коммуникации.

Европа должна четко заявить и подтвердить бюджетами готовность помогать Украине в любом случае. Если Россия поймет, что договоренности с Трампом не поддерживаются ЕС, а Европа готова продолжать финансировать оборону Украины, это станет для Кремля серьезным ударом.

Трагедия России — победа Украины и Европы. Так же, как крах нацистской Германии не вызывал сожалений, падение нынешнего российского режима будет благом для мира.

Поэтому — давление, санкции, переговоры с Трампом, и самое главное — слова, подтвержденные деньгами и оружием. Это идеальный рецепт для «лечения» этой болезни.

