закрыть
13 мая 2026, среда, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мингорисполком: Позднее включение света было «разовой акцией»

26
  • 5.02.2026, 15:25
  • 11,586
Мингорисполком: Позднее включение света было «разовой акцией»

После шквала жалоб лукашисты начали оправдываться и «отдуваться».

В среду вечером уличное освещение в Минске включили не в привычное время, а около 19:00. Это произошло после возмущения Лукашенко, что освещение включают раньше. Вчерашнее позднее включение вызвало большое возмущение в соцсетях.

В Мингорсвете «Зеркалу» заявили, что действовали по решению Мингорисполкома.

— Как там решат, так и будет, — заявила сотрудница.

В приемной председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева признались, что возмущенных звонков насчет включения света на час позже было «очень много».

— Это было решение руководства. Сегодня так не будет, это была разовая акция. Сегодня в шесть часов включится освещение. Как обычно, как до этого включалось, — заверила секретарь приемной.

— То есть отменили уже это решение?

— Да-да.

— И больше такой «корректировки» не будет? А то мы чуть ноги вчера не поломали.

— Ну, я надеюсь, что тоже не будет, потому что звонков очень много поступает.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман