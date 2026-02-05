Мингорисполком: Позднее включение света было «разовой акцией»26
- 5.02.2026, 15:25
- 11,586
После шквала жалоб лукашисты начали оправдываться и «отдуваться».
В среду вечером уличное освещение в Минске включили не в привычное время, а около 19:00. Это произошло после возмущения Лукашенко, что освещение включают раньше. Вчерашнее позднее включение вызвало большое возмущение в соцсетях.
В Мингорсвете «Зеркалу» заявили, что действовали по решению Мингорисполкома.
— Как там решат, так и будет, — заявила сотрудница.
В приемной председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева признались, что возмущенных звонков насчет включения света на час позже было «очень много».
— Это было решение руководства. Сегодня так не будет, это была разовая акция. Сегодня в шесть часов включится освещение. Как обычно, как до этого включалось, — заверила секретарь приемной.
— То есть отменили уже это решение?
— Да-да.
— И больше такой «корректировки» не будет? А то мы чуть ноги вчера не поломали.
— Ну, я надеюсь, что тоже не будет, потому что звонков очень много поступает.