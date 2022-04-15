Украина ведет бой с путинскими оккупантами уже 51 день (онлайн) 15.04.2022, 7:44

(Обновляется) Что происходит на главных фронтах войны сегодня?

Украинцы 51-ый день противостоят российскому вторжению. По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам. Ночью в Киеве раздалось несколько мощных взрывов.

Вчера стало известно о важной победе Украины - минобороны РФ подтвердило, что крейсер «Москва» затонул. Ранее по нему ударили ракетами ВСУ. Крейсер, на данный момент, ста самой дорогой потеряй РФ в этой войне — $750 млн.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 51-го дня войны. Что происходило в Украине 14 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

07:50 Зеленский объяснил, почему не покидает Киев: «У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать», - пояснил глава украинского государства.

Он также убежден, что его отъезд сыграл бы на руку врагу.

07:47 Как украинские пограничники и ВСУ противостоят оккупантам. На видео действия разворачиваваются на востоке Украины. Результат боя с россиянами - уничтоженные танки и БМП.

07:44 Затопленный крейсер «Москва» обеспечивал прикрытие с воздуха для всей Херсонской группировки оккупационных войск, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Корабль также должен обеспечивать прикрытие высадки десанта в Одесской и Херсонской областях. Для Украины потеря РФ крейсера хороший знак – это облегчит положение украинской авиации на Южном направлении.

23:57 Военнослужащие группировки Объединенных сил Украины в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам.

23:49 ОАЭ отправили в Украину самолет с 50 тоннами гуманитарного груза и оборудованными машинами скорой помощи - сообщает украинское посольство в Объединенных Арабских Эмиратах.

23:40 Святослав Вакарчук выступает в разрушенном российскими бомбардировками Харькове.

23:29 Макей умоляет ЕС спасти режим Лукашенко.

23:15 Великобритания добавила в санкционный список двух деловых партнеров олигарха Романа Абрамовича - Евгения Тененбаума и Давида Давидовича: правительство заморозило их активы стоимостью до 10 млрд фунтов стерлингов.

23:02 Oфициально - крейсер "Москва" затонул. Об этом сообщило Mинобороны РФ. Кстати крейсер "Москва" самая дорогая потеря РФ в этой войне — $750 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».