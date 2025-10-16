Дмитрий Бондаренко: Санкции заставят Лукашенко освободить всех политзаключенных 16.10.2025, 7:46

Дмитрий Бондаренко

Это произойдет в ближайшее время.

За последнее время произошло несколько важных событий в ходе войны в Украине: ВСУ успешно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, а президент США Дональд Трамп заявил о готовности передать Киеву ракеты «Томагавк». Ждать ли изменений на фронте?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Ситуация в Украине резко изменилась, и главным фактором стало применение в войне дронов и всех технологий, связанных с ними. Командующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что так называемая «зона смерти» на украинско-российском фронте сейчас составляет около десяти километров.

Если в начале года она была 500 метров — километр, то теперь это десять километров. Абсолютное большинство военных целей с обеих сторон сегодня уничтожается дронами. Даже удары артиллерии или ракет осуществляются с использованием разведданных, полученных, в том числе, с беспилотников. Это главное изменение.

Мы видим, что так называемое «летнее наступление России» — наступление 2025 года — полностью провалилось: огромные потери и минимальное продвижение. Тем не менее война идет тяжелейшая, и сейчас это война на истощение. Ведь российская авиация, ракетные и дроновые войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины в глубине страны. Это, конечно, очень тяжело для украинского государства и его граждан.

Украинцы наносят удары в ответ, и это вызвало энергетический кризис в России. Мы знаем, что цены на нефть в мире резко упали, в РФ же дефицит бензина и других видов топлива, наблюдаются перебои в работе химических предприятий.

Я не очень верю, что поставки «Томагавков» со стороны США в Украину действительно начнутся. Даже если решение будет принято, его реализация займет время, как это было с cамолетами F-16. Сами по себе разговоры о Томагавков — акт устрашения, сигнал Кремлю. Трамп уже потерял терпение в разговорах с Владимиром Путиным, хотя и демонстрирует к нему внешнюю лояльность и уважение. Тем не менее мы видим, что европейские страны активно помогают Украине, в том числе закупая американское оружие и передавая его ВСУ.

Если Украина продолжит получать помощь Запада, в первую очередь Европы, то есть шанс, что она сможет выиграть войну. Потому что, как говорит президент Трамп, экономика России может внезапно рухнуть.

— Лукашенко заявил, что «готов к большой сделке с США». Почему вдруг диктатор заговорил о переговорах? Стоит ли ждать реальных действий в результате этой сделки.

— Давайте посмотрим на судьбу друзей Лукашенко. Даже не буду вспоминать Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, диктаторов, которые были свергнуты и казнены. Союзниками Лукашенко многие годы были Иран, «Хезболла», ХАМАС, Башар Асад со своей террористической армией, а также Россия, которая так и не победила в войне. Иран и его прокси потерпели сокрушительное поражение в результате ударов Израиля и США

Поэтому Лукашенко боится, что эти «Томагавки» действительно будут переданы ВСУ, а российские войска находятся на территории Беларуси. Где гарантия, что удары не будут нанесены по военным объектам и центрам принятия решений — то есть по его резиденциям?

Также снова возникла угроза торговой войны между США и Китаем, против Пекина могут быть введены торговые санкции. О какой «большой сделке» может идти речь? Это сделка между клопом и слоном. Поэтому клоп Лукашенко (или, кому привычней, таракан) заявляет о готовности к «большой сделке», надеясь сохранить свою власть и жизнь. Он рассчитывает, что, если будет демонстрировать лояльность и говорить комплименты в адрес американского президента, то избежит участи своих друзей-диктаторов.

Мы помним, как перед падением режима Асада начали звучать разговоры, что он «становится рукопожатным», что с ним готовы встречаться европейцы и даже американцы в рамках realpolitik. Это было отвлечение внимания — спустя короткое время режим Асада рухнул буквально за две недели.

Лукашенко думает: «Если я хвалю Трампа, то меня не будут слишком сильно бить». Вот в этом и есть его «большая сделка». Конечно, он рассчитывает получить какие-то экономические выгоды. Лукашенко понял, что удерживать политзаключенных — слишком дорогое удовольствие. Поэтому он будет их освобождать, что-то выпрашивая для себя.

— Сработало ли санкционное давление на режим? Ведь многие апологеты диалога с Лукашенко говорят: политзаключенных освободило не давление, а разговоры американцев с диктатором.

— Я хочу повторить слова моего друга Евгения Афнагеля, который провел пять лет в тюрьмах Лукашенко. Он правильно сказал: люди, утверждающие, что санкции не действуют, просто не знают новейшей истории Беларуси. Освобождение политзаключенных всегда происходило только под давлением санкций.

И сам Лукашенко это фактически признал, заявив: «Мы к санкциям приспособились, но хотелось бы, чтобы их не было». Потеряны рынки «Беларуськалия» в Бразилии, а крики о том, что санкции приведут к «голоду среди африканских детей», оказались пустыми. Наоборот — Лукашенко был вынужден демпинговать, и тем самым обрушил цены на мировом рынке калия. Это позволило бедным странам покупать удобрения дешевле.

То же с нефтепродуктами. Да, белорусский бензин теперь идет в РФ, но по внутрироссийским ценам, а не в Нидерланды или Великобританию, где цены в несколько раз выше. Путин требует поставки почти задаром. А ведь в случае удара украинских «Томагавков» или «Нептунов» по Мозырскому и Новополоцкому НПЗ, топливом которых заправляется военная техника России, режим Лукашенко может просто обрушиться. Потому что экспорт калия и нефтепереработка являются основой луканомики.

Санкции действуют. И если Лукашенко прекратит репрессии и освободит всех политзаключенных, даже гражданская кампания «Европейская Беларусь» будет готова говорить о снятии санкций. Международные эксперты говорят, Лукашенко придется пойти на серьезный шаг: освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Это может произойти уже в ближайшее время.

— После решения Литвы снизить уровень охраны Светланы Тихановской ее офис в Вильнюсе даже временно приостановливал работу. Как вы оцениваете это решение литовских властей и реакцию офиса Тихановской?

— Думаю, это решение не принималось без аналитики спецслужб Литвы и силовых структур. Повлияло, в частности, обнародование информации, что Светлана Тихановская получила не менее 15 тысяч евро от генерала белорусских спецслужб.

Это стало шоком. В условиях войны в Украине и напряженной ситуации в регионе литовские власти очень тщательно проверяют белорусов, подающих прошения об убежище или виде на жительство. Известны случаи, когда молодым людям, служившим в белорусской армии или МЧС, отказывали с формулировкой «угроза национальной безопасности».

А тут так называемая «лидерка» получила крупную сумму от генерала спецслужб Лукашенко. Возникает закономерный вопрос: не представляет ли Светлана Тихановская угрозу для безопасности Литвы?

Некоторые литовские парламентарии заявили, что на самом деле это не Литва тратит миллион евро, а на структуры, аффилированные со Светланой Тихановской, в Литву от международных организаций поступает около 50 миллионов евро в год. Для Литвы это выгодная ситуация. Но эта информация вызвала бурную реакцию у многих белорусов, которые задаются вопросом, на что пошли эти сотни миллионов евро за несколько лет.

На мой взгляд, Светлана Тихановская одержима властью. В феврале я был на правозащитной конференции в Гданьске, где присутствовали уважаемые люди — ветераны польской «Солидарности», бывшие кандидаты в президенты Александр Милинкевич, Андрей Санников, журналисты и бывшие политзаключенные. Тихановская передвигалась со свитой и тремя охранниками, питалась только в VIP-зоне, и ее буквально распирало от чувства собственной важности.

Она уже как Лукашенко — не может без атрибутов власти. Поэтому права Наталья Радина, когда говорит: пора перестать играть в «вождя» и жить как все белорусские беженцы, оказавшиеся за рубежом.

А эти ресурсы могли бы быть направлены на реальную помощь политзаключенным, их семьям, на поддержку тысяч репрессированных белорусов. Очень много чувствительных категорий среди беженцев — это пенсионеры, которые не получают ни белорусскую пенсию, на которую, кстати, на Западе невозможно прожить, ни литовскую, ни польскую. Есть инвалиды и другие уязвимые группы. Огромное количество людей, которым эти деньги просто необходимы.

Были озвучены конкретные цифры: на этот миллион евро, идущий на охрану Тихановской, можно было бы оказать единовременную помощь в размере 770 евро каждому из 1300 белорусских политзаключенных после их освобождения. Давайте сравним: что важнее — реальная помощь нуждающимся белорусам или потакание раздутому до невероятных размеров эго Светланы Тихановской и ее советников — Вечерко и Кучинского? По-моему, для здравомыслящих людей ответ очевиден.

