Эксперт: Лукашенко и Путин используют против Литвы «тактику салями»

Белорусский диктатор — лишь исполнитель.

Литва столкнулась с беспрецедентной волной атак: сотни метеозондов с контрабандой, залетающих из Беларуси, уже парализовали работу аэропортов и вынудили Вильнюс ввести чрезвычайное положение. На этом фоне Литва готовит новые меры давления на режим Лукашенко — от заморозки активов до возможного закрытия границы.

Какую стратегическую цель преследует Лукашенко, продолжая гибридные атаки с использованием метеозондов против Литвы?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Это не Лукашенко делает, это Россия. Идет гибридная атака против Европы, проверяются их протоколы безопасности, проверяется, как они реагируют. Это «такая тактика салями»: если ты не реагируешь на мелочи, потом тебе накидывают все больше и больше. Дальше полетят дроны, «Шахеды» и так далее.

Например, стоит в Калининградской области комплекс «Краснуха», который уже больше трех лет искажает сигнал GPS, угрожает судоходству. Русские режут кабели в Балтийском море. Это все — комплекс гибридных и террористических атак России против стран НАТО, демонстрация их неспособности реагировать на такие угрозы.

А Лукашенко тут действует только как сателлит России: с его территории это летит. Я думаю, что сам белорусский диктатор всячески избегает втягивания себя в войну против Украины, потому что он понимает, что это угрожает стабильности его режиму. Но он вынужден подчиняться России в таких гибридных атаках, потому что это максимум, на что он готов пойти. Но это тоже имеет для него плохие экономические последствия, потому что, скорее всего, придет полная блокировка границы со стороны Литвы.

Поэтому это типичная российская попытка расшатать страны НАТО, дестабилизировать Литву. Там же есть и Сувалкский коридор. Путин показывает: вы ничего не сделаете.

— Литва уже закрывала пункты пропуска, ввела режим чрезвычайного положения и обсуждает прекращение автобусного сообщения с Беларусью. Какие дополнительные меры защиты могут быть эффективны против таких атак?

— Ну, наконец-то признать, что идет война. Брать и стрелять. Все, по-другому не получается. Не делать вид, что ты не знаешь, что это за дроны и что за шары к тебе залетают. Брать и стрелять — россияне по-другому не понимают.

Пока страны НАТО будут делать вид, что ничего не происходит, что они не могут определить, какие дроны в Швецию залетают, в Бельгию залетают, так и будет продолжаться. Дальше полетят «Шахеды».

Двести «Шахедов» в каждую страну — и все, хаос в Евросоюзе. Полностью убивается энергетика, потому что страны НАТО и Евросоюз пребывают в состоянии неадекватности. Они до сих пор не могут понять, что война уже идет. И они должны четко и ясно определить для себя опасность. Если прилетает дрон — не делать вид, что ты не понимаешь, откуда он прилетел.

Нужно брать и стрелять, а потом уже разбираться, объявлять, что это опасность. По-другому это не работает.

