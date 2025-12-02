«Российские Z-паблики уже в панике» 2.12.2025, 15:03

Украинский капитан рассказал об атаках дронов на теневой флот Путина.

В Черном море продолжается серия загадочных атак на российские танкеры «теневого флота», которые Москва использует для обхода нефтяных санкций.

Что именно произошло с танкерами Kairos, Virat? Как именно проводилась операция по поражению кораблей «теневого флота» Путина в Черном море?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал капитану I ранга ВМС Украины, руководителю военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павлу Лакийчуку:

— Я еще скажу, что сегодня был подбит очередной российский танкер — MIDVOLGA-2. Кроме того, турки очень озадачены аварией танкера M/T Mersin, тоже под панамским флагом, но происхождение судна можно легко предположить. Этот танкер, который вышел из Тамани, потерпел крушение у берегов Сенегала. Сенегал — это Западная Африка. И там тоже подозревают украинские дроны. Говорят, украинские дроны появились у берегов Сенегала. Правда это или нет — я ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Надо спрашивать наших военных, они отслеживают обстановку и владеют ею. Но факт остается фактом — «теневой флот» России, вслед за российскими нефтяными терминалами на Черном море, стал объектом атак.

Напомню, что еще с 2022 года Российская Федерация пыталась блокировать украинские порты силами Черноморского флота. Фактически была устроена блокада, в которой застряли более 60 крупных иностранных торговых судов. Часть из них подверглась обстрелам, были жертвы среди экипажей, команд, были повреждены корабли.

И сейчас мы видим продолжение той же линии: буквально две недели назад — удар по турецкому сухогрузу в порту Измаил российскими дронами. Более сотни иностранных судов, следовавших в украинские порты или стоявших в них, за последние годы подверглись дроновым и ракетным атакам со стороны российского Черноморского флота и оккупационных войск.

То, что украинцы начали применять те самые кинетические санкции по «теневому флоту», — давно ожидаемый и закономерный ответ. В сентябре 2022 года командующий ВМС Украины адмирал Алексей Неизпапа через Международную морскую организацию официально уведомил, что российские порты на Кавказском побережье, в оккупированном Крыму и Азовском море являются законными целями для ВСУ и могут быть подвергнуты ударам морских дронов, иностранным судам не рекомендуется заходить в эти порты. К этому не прислушались.

В 2023 году командующий Вооруженных сил Украины прямо заявил, что корабли «теневого флота» могут быть атакованы в акватории Черного моря, они являются законными военными целями.

В 2025 году мы наконец услышали, что эти суда, которые игнорируют международное право, действительно начали подвергаться атакам морских дронов.

Что можно сказать? Все абсолютно закономерно. Так бывало во всех войнах. Более того, первые два танкера были атакованы в международных водах к северу от Босфора. И тут уже вопрос к турецким властям: посмотрите сами, эти суда ходили без регистрации, без флага, без страховки. Они совершили по семь-восемь рейсов в Новороссийск только за последний год–полтора, перевозя нефть в Азию и Латинскую Америку. Понятно, что экипажи таких судов «в доле». Понятно, что и тот, кто отгружает нефть в порту отправления, и тот, кто принимает судно в порту назначения, — тоже в доле. Судно без флага, аварийное, изношенное — принимают на свой страх и риск. Это такая международная преступная схема.

Но как такие суда проходят через Черноморские проливы, Красное море или Панамский канал?. Страны, которые раньше очень строго следили за безопасностью проливов, внезапно закрывают глаза. Значит, речь идет не просто о деньгах, а о очень больших деньгах.

То, что украинцы присоединились к международным санкциям и усилили их «кинетической» компонентой, то есть атаками по опасным и преступным судам, я оцениваю положительно.

Кстати, надо отдать должное операторам морских дронов, тем, кто организовывал эти операции. Украинцы бьют по танкерам в балласте, незагруженным, минимизируя экологический ущерб при повреждении или потоплении судна. Так было и с двумя недавними танкерами, и с российским танкером в Керченском проливе год назад. Это дополнительный бонус. Учитывать такие аспекты, когда ведешь оборонительные боевые действия, очень показательно.

— Какие последствия эти удары уже имеют для российского «теневого флота» и схем обхода нефтяных санкций?

— Тут надо смотреть на котировки, на реакцию рынка. Но очевидные последствия уже проявляются. Есть две ключевые составляющие.

Первая — экипажи. Надо понимать, что «теневой флот» — это суда без страховки и экипажи без прав, набираемые вне Международного профсоюза моряков. Это даже не низшая каста — это люди, которые больше нигде не смогли устроиться. И то, что их корабли могут быть просто потоплены, очень серьезный антистимулирующий фактор.

Вторая — компании, принимающие нефть «теневого флота». Именно для них последствия будут наиболее болезненными. Потому что реальные судовладельцы в таких схемах — обычно фейковые структуры.

— Что Россия способна предпринять для защиты своих санкционных танкеров в Черном море?

— Теоретически Россия может организовать конвоирование танкеров кораблями военного флота. Но тут возникает вопрос: стоит ли рисковать либо танкерами, либо своими боевыми кораблями? Под Босфором два года назад как минимум три российских разведывательных корабля и два патрульных были атакованы морскими дронами. Они получили тяжелые повреждения, после этого туда больше не ходят. Это были корабли «Иван Хурс», «Дерзкий» и корабль проекта «Василий Быков».

В 2023 году россияне собирались организовать блокаду украинских портов после выхода из так называемого «зернового соглашения», заявив, что украинские суда больше не будут ходить. «Мы здесь будем на дальних подступах». В ответ их корабли получили удары — и перестали выходить на эти рубежи. Захотят ли они теперь рисковать кораблями, которых у России осталось не так много, чтобы сопровождать свои «шаланды»? Я не знаю.

Более того, если география атак действительно расширится, российские танкеры придется сопровождать по всему миру. А российского флота, даже если объединить Балтийский, Северный и Тихоокеанский, для этого просто не хватит.

— Какие уязвимые точки российской нефтяной логистики могут стать следующими целями?

— Российские Z-паблики уже пишут в панике: «Так ВСУ же могут отправить дроны и в Балтийское море!» Я не знаю, готовы ли ВСУ организовать блокаду российских портов в Финском заливе. Или страны Балтии и Северной Европы предпримут реальные действия по блокированию «теневого флота».

По терминалам в Усть-Луге дроны уже прилетали. Почему бы дронам не прилететь и по танкерам в Балтийском море? Все возможно. Но это не у меня нужно спрашивать, а, скажем, у Мадьяра.

