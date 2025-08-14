Украинский дипломат: В совместном заявлении европейцев есть важный пункт 1 14.08.2025, 14:31

1,080

Александр Хара

Только членство в НАТО защитит Украину от новой агрессии России.

К встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Киев и европейские лидеры заявили общую линию: «ничего об Украине без Украины», устойчивое прекращение огня, жесткие гарантии безопасности и усиление санкций, если Москва будет тянуть время.

Президент Владимир Зеленский заявил о пяти принципах и «трехстороннем формате переговоров» с обязательным участием Киева. Дональд Трамп — о возможных гарантиях вне НАТО. Какие гарантии безопасности для Украины могут быть реальными?

Сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Сам саммит очень странный, поскольку он основан на зыбкой основе ошибочного понимания, что Российская Федерация якобы готова к прекращению огня или миру, о чем заявил Стив Уиткофф после своего общения с Владимиром Путиным. Это показывает, что маловероятно принятие каких-либо действительно серьезных решений, которые могли бы привести к завершению конфликта. Максимум, на что можно рассчитывать, — это прекращение огня в какой-то одной сфере, например прекращение воздушных ударов.

На самом деле все эти установки, которые пытается обозначить Украина, а наши европейские партнеры нас в этом поддерживают, больше нацелены на определение общего направления возможных переговоров.

Если мы говорим о гарантиях безопасности, нужно учитывать, что Российская Федерация — крупнейшее ядерное государство. И хотя ее демографический и экономический потенциал микроскопичен по сравнению с европейским и американским, для Украины он остается существенным.

Поэтому единственной гарантией безопасности от следующей агрессии России может быть только членство в НАТО. НАТО — это не только вопрос коллективной безопасности, но прежде всего «ядерный зонтик»: стратегический — США, частично поддерживаемый Великобританией и Францией. Также в тактическом плане — это Extended Defense («расширенная оборона»): присутствие ядерного оружия на территории пяти европейских стран — членов НАТО. И уже потом — вопрос обычных вооружений, которые будут необходимы, если Российская Федерация пойдет на провокацию против НАТО. У Украины нет ядерного оружия или других средств, способных сдерживать РФ. Вообще существует два концепта сдерживания:

Первый — Deterrence by Denial («сдерживание путем запрета»). Это когда у тебя есть средства, которые заставляют противника отказаться от нападения, понимая, что будет нанесен абсолютно неприемлемый ущерб. Для этого нужны ядерное оружие и другие средства, способные удержать Путина.

Второй — Deterrence by Punishment («сдерживание путем наказания»). Это наличие сил обороны, которые не позволят противнику достичь тактических, оперативных или стратегических целей в случае агрессии. Предполагается, что нападение может произойти, но противник понимает, что у тебя достаточно возможностей для ответа.

То, что предлагают европейцы, не желающие обострять отношения с РФ, — это усиление ВСУ: поставки оружия, обучение, тренировки, чтобы Украина была готова к следующей войне. Я бы не назвал это гарантиями безопасности — это скорее гарантии оборонной помощи: оружие, разведданные, обучение, логистика и т. д.

Украина это прекрасно понимает. Особого выбора нет. Мы благодарны за помощь из США, от европейских и других партнеров. Но мы не откажемся от стремления вступить в НАТО и получить настоящие гарантии безопасности.

Это, кстати, закреплено в совместном заявлении премьер-министра Великобритании, канцлера Германии и президента Франции по итогам общения с украинским президентом. Там говорится, что Россия не должна иметь права вето на суверенные решения Украины, членов НАТО и ЕС.

Поэтому пока гарантии безопасности — пустые слова. Но то, что делают наши партнеры, важно для усиления оборонного потенциала Украины.

— Канцлер Фридрих Мерц настаивает: «сначала устойчивое прекращение огня, а потом все остальное». Какие параметры перемирия приемлемы для Киева, чтобы Кремль не использовал паузу для перегруппировки войск и накопления сил?

— Логика была верно заложена американцами еще в марте этого года, когда они говорили о безусловном и всестороннем прекращении огня, а затем — о политических переговорах для завершения конфликта. Путин отказался. Украина имела временную договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Канцлер Мерц прав, как и остальные европейцы: нельзя обсуждать политические параметры, пока нет устойчивого прекращения огня. России это невыгодно — она может согласиться лишь на частичные элементы перемирия, но не остановит наступление на Востоке, где у нее за последние недели были тактические успехи.

Сегодня пришла хорошая новость — отчет бригады «Азов»: они фактически купировали прорыв на Покровском направлении и проводят зачистку. Для Путина важно показать, что Россию нельзя остановить и она будет продвигаться, несмотря на потери. Это демотивирует партнеров Украины и подталкивает Трампа к идее, что Киев может проиграть, значит, стоит согласиться на болезненные уступки.

Если говорить о прекращении огня, оно должно быть всеобъемлющим и безусловным. Это значит: нет ракетных и дроновых ударов, нет продвижения на линии фронта, нет блокады украинского экспорта из портов Черного моря.

Я сомневаюсь, что Трамп сможет надавить на Путина. У него ограниченные возможности. После введения 25% тарифов на товары из Индии, которая является вторым по объему покупателем российской нефти, премьер Нарендра Моди первым делом позвонил своему другу Путину. Индия не собирается отказываться от дешевой российской нефти, перерабатывая ее и зарабатывая на перепродаже.

С Китаем ситуация еще сложнее. В ближайшее время запланирован саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа, на котором они должны подвести черту под тарифной войной. Если договоренности не будет, Трамп может использовать украинский вопрос в торговых мерах против Китая. Но вряд ли это будет масштабно: Пекин, как заявил министр иностранных дел Ван И, не позволит, чтобы Россия проиграла в этой войне. Китай с самого начала вторжения был на стороне РФ, играя роль «псевдонейтрального» посредника. Сейчас маски сброшены: Пекин открыто поддерживает Москву в этой геноцидной войне.

— «Коалиция решительных» настаивает: никаких ограничений для ВСУ, никаких прав вето России на вступление Украины в ЕС и НАТО. Как закрепить эти требования, чтобы их нельзя было обойти под предлогом «мирного компромисса»?

— Мы не можем ограничить суверенное право Дональда Трампа принимать решения. Европа и Украина могут лишь убедить его, что негативные последствия для Украины, Европы и США будут куда значительнее, чем возможные выгоды для него лично.

Сегодня мы видим, что Запад объединился и оказывает помощь Украине, но этого недостаточно, чтобы прекратить войну. При этом наблюдается консолидация стран глобального Юга, которые по разным причинам не хотят становиться на сторону Украины и Запада: исторические обиды, недоверие и т.д.

От исхода этой войны зависит, сохранит ли мир нормы и принципы международного права, которые сдерживали глобальные конфликты после Второй мировой войны. Если Украину заставят отказаться от территорий и ограничат ее способность к защите, это приведет к разрушению международной системы и распространению оружия массового уничтожения.

Государства поймут: только обладание ядерным оружием способно сдержать агрессию. А агрессоры — что, обладая им, можно безнаказанно совершать преступления и захватывать чужие земли, а потом просто договариваться о «новых границах».

Украина уже давно пытается объяснить партнерам, в том числе — странам глобального Юга, что в их интересах — сохранение принципов международного права. Иначе мир станет еще более хаотичным, агрессивным, и это может привести к новому глобальному конфликту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com