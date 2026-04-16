«Серый кот»: Северокорейцы неспроста подарили Лукашенко урну 16 16.04.2026, 16:34

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Все идет к коллапсу диктатуры.

Экономика Беларуси слабеет: цены растут, люди все чаще жалуются на низкие зарплаты. Но вместо объяснений Лукашенко обвинил самих белорусов — в «иждивенчестве» и нежелании работать.

Почему диктатор решил свалить вину на белорусов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным блогером и бывшим политзаключенным Дмитрием Козловым («Серым котом»):

— Для Лукашенко это привычная практика. Во-первых, он не любит брать на себя никакую ответственность. За то, что происходит в стране, диктатор отвечает уже 30 лет, причем руководит единолично, но при этом во всем отрицательном — развале экономики, репрессиях и всем остальном — он якобы невиновен. Это просто нежелание брать на себя ответственность.

Во-вторых, это неумение руководить. Это человек, который фактически довел страну до состояния разорения, но Лукашенко этого, естественно, не признает, потому что привык видеть себя единственным великим «лидером» и «спасением» Беларуси. Считает, что только он знает, как и что надо делать. Но на практике мы видим, что это не подтверждается и ведет к совершенно противоположным результатам.

Что касается кризиса в экономике, это не пустые слова и не какие-то наши предположения. Например, в 2025-м году инфляция в Беларуси официально составила 6,8%, что превысило все прогнозы лукашистов, и она будет увеличиваться и дальше. И даже Россия не спасает, несмотря на то, что Беларусь пытается продавать какие-то товары в РФ.

В России сейчас экономический кризис, и последние доклады, которые мы слышим, в том числе то, что Турчин говорил Лукашенко, связывают проблемы в Беларуси и с экономическим кризисом в РФ, и с тем, что там ухудшается ситуация, а мы, типа, партнеры, связаны между собой и все такое. Но, опять-таки, это «заслуга» Лукашенко, что он привязал нас к России, и у нас экономика стала совершенно недиверсифицированной, все разбалансировалось.

То же самое — провал пятилетнего плана сотрудничества с Китаем. Увеличился торговый дефицит до 4,5 миллиарда долларов. Планировали с Китаем: мы такие друзья, а по факту получается, что и это направление тоже не оправдывается. Про так называемые страны «дальней дуги», или, как это подают, «страны третьего мира» — Гвинеи разные, Центральноафриканскую Республику, о которой много говорилось, а также Монголию — возникает вопрос: где реальные результаты? По сути, это можно назвать обычным политическим туризмом Лукашенко. Примерно тем же, чем анимается Тихановская в Европе, занимается и белорусский диктатор. Вопрос лишь в том, откуда берется такая повестка и насколько она имеет практическое содержание.

То же самое касается промышленности. Одна из главных проблем сейчас — это не только финансовый кризис, но и промышленный, о чем у нас тоже говорят. Это увеличение дефицитов районных бюджетов, особенно в сложных регионах, таких как Могилевщина, Гомельщина, Витебщина.

Несмотря на то, что Лукашенко постоянно ездит по регионам и говорит, что надо поднимать сельское хозяйство, нужно телят выхаживать, нужны коровы, свиньи и все остальное, мы видим, что, например, в хозяйстве «Заднепровский» в Оршанском районе падеж скота как был высоким, так и остается. В 2024-м году это было почти 17 тысяч голов. В 2025-м году падеж немного снизился — до 11 703, но уже на 1 января 2026-го года зафиксировано, что высокое значение падежа все равно сохраняется, а поголовье сейчас составляет всего только 13 тысяч с небольшим, то есть оно снижается. На примере таких хозяйств можно сделать вывод о состоянии всей экономики

— Почему Лукашенко все чаще называет белорусов «бездельниками» и рассуждает о замене их то пакистанцами, то северокорейцами, однако дефицит кадров остается? Почему в нашу страну не хотят ехать трудовые мигранты?

— Что касается населения, то, как говорится, если бы жить было хорошо, то люди бы ехали и в регионы, и в село, и в Беларусь вообще. Но мы не видим, чтобы сюда ехали мигранты.

Европу и США они просто атакуют, а в Беларусь никто не идет. Из Беларуси уехало, наверное, около миллиона человек, причем это в основном квалифицированные люди, которые могут найти себя в Европе. Это средний класс, это преподаватели, это строители, это врачи — такие люди, которые нужны Беларуси, а здесь их нет. Поскольку я из Витебской области, я в основном отслеживаю статистику по этому региону: с 2016 года по 2026-й, за последние 10 лет, в шести районах Витебской области население сократилось на 30%, а у половины районов — на 25%. То есть идет снижение, вымирание, кто-то пытается перебраться в Минск.

Лукашенко решил заместить белорусов мигрантами, призвать пакистанцев — известный случай, но пакистанцы не приехали. Если бы страна была действительно успешной и, как показывают БТ, ОНТ, у нас рост по 25% ВВП каждый год, то разве такое могло бы быть?

Если посмотреть в том же Вильнюсе, где я нахожусь, то индусы, пакистанцы, доставка еды Bolt — там фактически одни мигранты. То есть тут они себя чувствуют прекрасно. А в Беларусь даже пакистанцы отказались ехать. Сейчас новый бзик, они хотят завезти северных корейцев.

Не знаю, насколько это получится. Возможно, северные корейцы и увидят какие-то перспективы в Беларуси по сравнению с тем, что у них там, но, честно говоря, я бы даже в этом сомневался. Мы посмотрим, что из этого получится.

— Если судить по ситуации в регионах и на предприятиях, что происходит с белорусской экономикой и что ждет ее дальше?

— Все идет к экономическому коллапсу. Как мы видим, там постоянно пересматриваются бюджеты. Вот если даже не брать 2024-й год, а взять 2025-й год, областной бюджет Витебщины, насколько я смотрю, изначально собирались закрыть с минимальным профицитом, но за третий квартал 2025-го года пересмотрели цифры, и в итоге сейчас, на 17 марта 2026-го года, бюджет у них уже с дефицитом в 3,9 миллиона рублей, хотя изначально они планировали, что будет какой-то минимальный профицит.

То есть все идет к коллапсу экономики, все идет к тому, что кризис будет только усиливаться. Это связано в том числе и с тем, как я уже говорил, что в России ситуация ухудшается, а это один из их главных партнеров, поэтому ничего хорошего этот режим не ждет.

Если говорить про северокорейцев, ему вот корейцы подарили вышитую именную урну, и вполне возможно, что все рано или поздно закончится тем, что прах Лукашенко будет в эту урну ссыпан.

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