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Украинцы 43-й день сражаются за свободу (онлайн)

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  • 7.04.2022, 7:35
  • 22,314
Украинцы 43-й день сражаются за свободу (онлайн)
Фото: Laurel Chor/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

(Обновляется) Хроника основных событий.

Сегодня 43-й день героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Командование вооруженных сил России продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения людскими ресурсами своих подразделений. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины, их морально-психологическое состояние низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 43-го дня войны. Что происходило в Украине 6 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:49 С 9 направлений на которых наступал противник осталось 2,5. Зона ООС, Донецкая и Луганская область, Мариуполь. На Херсонщине противник уже не наступает а обороняется, — Арестович о ситуации на фронте.

Также главное из брифинга:

— противник боится применять боевую авиацию на территории Украины кроме как в зоне ООС;

— держится Мариуполь, пытаемся давать всю посильную помощь;

— больше всего событий и самые тяжелые бои на Луганщине (Рубежное, Попасна, Северодонецк) и в зоне ООС;

— противник пытается развивать наступление с Изюма на юг в направлении Славянска и Крматорска и пытается окружить наши войска, но одержит там поражение, хоть это и будет тяжело.

11:45 Драматические кадры от первого лица, записанные 13 марта в Мариуполе.

На кадрах запечатлены мирные жители, ищущие укрытия в жилом районе осажденного города, в момент обстрелов. Видео записал Тимур Рудов.

11:35 Примерная карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля.

11:32 Посольство РФ в Ирландии пытается достать за пределами столицы 3 тысячи литров горючего на отопление здания, поскольку компании Дублина отказываются обслуживать российских дипломатов.

На вопрос о ситуации вице-премьер Ирландии Лео Варадкар ответил: «Сочувствия к российскому правительству, российскому посольству у меня нет».

Как сообщает издание Irish Mirror, в настоящее время правительство Ирландии проверяет, обязано ли оно вмешаться и помочь посольству в соответствии с Венской конвенцией. Но источники говорят, что Министерство иностранных дел «на самом деле не может заставить компании обслуживать россиян».

11:25 Харьковщина, бразильские добровольцы помогают бить российского оккупанта.

11:11 Австралия объявила санкции против 67 граждан России. По словам главы МИД страны Марис Пейн, все лица из списка входят в ближний круг общения президента Путина.

Ранее Австралия ввела санкции против 33 россиян, запретила экспорт в Россию предметов роскоши, золота и вина, отказалась от российских энергоресурсов. А также ввела 35% пошлины на поставки любых товаров из России и Беларуси.

11:05 «Это наша война, это наш общий враг! И история это доказала». Видео о белорусах, которые с оружием в руках защищают Украину от имперских захватчиков.

10:53 Прямые военные потери России за 42 суток полномасштабных военных действий в Украине составляют $12,19 млрд.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

10:41 ВСУ показали, как группа огневой поддержки 228 батальона выдвигается на боевые позиции.

10:38 Салоны оптики в России сообщили о дефиците самых популярных контактных линз Acuvue, они составляют половину ввозимой в страну продукции.

Производитель линз — американская Johnson & Johnson ограничила отгрузки сетям. Увеличились сроки поставок линз и у других компаний, в том числе Bausch & Lomb, CooperVision и Alcon.

10:27 Херсонская область, оккупанты пытались развернуть свою артиллерию, но были остановлены украинскими защитниками.

10:20 ВСУ ликвидировали командира танковой роты старшего лейтенанта Игоря Насибуллина из башкирского села Старый Варяш.

10:16 Украинские защитники показали, что осталось от российского танка Т-80 при встрече с ПТРК Javelin – разорванные куски разбросало по обе стороны дороги.

10:14 Боевые потери россиян в Украине по состоянию на 7 апреля.

10:10 Российские оккупанты хотели дозаправить корабль у берегов Испании, но что-то пошло не так.

09:59 Австрия высылает российских дипломатов.

Страна решила выслать троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генконсульства россии в Зальцбурге.

«Они совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении австрийского МИД.

09:51 В Сети появилось видео наступления украинских танков на позиции оккупантов.

09:47 41-летняя жительница Соединенных Штатов с российскими корнями убила сына на фоне последний событий на Украине. Об этом сообщает NBC News. Наталья Хичкок задушила восьмилетнего сына и пыталась утопить второго 11-летнего ребенка. После этого она ударила себя ножом. 

По мнению супруга женщины, новости из Украины могли оказать влияние на ее психическое здоровье. Она начала употреблять алкоголь, закупать оружие и товары длительного хранения.

09:45 Опрос на улицах российских городов:

— Вы хотели бы жить как в Серверной Корее?

— Там нормально люди живут, как и мы.

09:36 Российский ЦИК столкнулся с проблемами в закупке электронных урн для голосования. В них оказалась иностранная электроника.

ЦИК ищет нового поставщика электронных урн для голосования вместо госкорпорации «Ростех», рассказала Элла Памфилова. По ее словам, затруднения, с которыми столкнулся «Ростех», связаны с «нынешними обстоятельствами». С начала марта «Ростех» оказался под новыми санкциями.

09:33 Нефтепереработка в России в условиях западных санкций столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива, сообщил президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

09:22 Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом «русского военного корабля».

09:16 Британия передаст Украине бронеавтомобили типа Mastiff (на фото) или Chakal, сообщает The Times. Кроме того, издание со ссылкой на источники сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

09:04 Экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер призвал передать Украине ПВО дальнего радиуса действия.

«Военная поддержка Украины определенно должна быть значительно увеличена. При том, что должны продолжаться поставки противотанковых орудий и различных типов переносных зенитно-ракетных комплексов, мы должны предоставить Украине тяжелое вооружение. Особенно с учетом того, что боевые действия преимущественно смещаются на Восток, где пространство гораздо более открытое и бой не будет равноценным при наличии одних только ПЗРК», – заявил он.

09:00 Украинские военные уже уничтожили столько российской военной техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

08:53 Депутат Европарламента Ги Верхофстадт эмоционально выступил на пленарной сессии с участием руководства ЕС.

«Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в РФ нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? - Уголь? Смешно, это всего 3% экспорта России. Что там дальше, SWIFT? - Смешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? - Они почти ничего не потеряли от ваших санкций».

Ги Верхофстадт напомнил всем о «списке Навального» с шестью тысячами приближенных к Путину, посоветовал парламенту ЕС заняться ими и призвал ввести полный пакет всевозможных санкций против всей РФ.

08:42 Новый хит от Минобороны Украины.

08:38 Хорватия высылает часть российских дипломатов из страны, заявил МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

Послы высылаются в знак солидарности с НАТО и ЕС в связи с агрессией России против Украины.

08:37 Украина уже национализировала имущество РФ и Беларуси на сумму более $468 млн.

По данным Бюро экономической безопасности, всего национализировано имущества:

— 450 вагонов

— 7 грузовых транспортных средств

Кроме этого планируется наложить арест еще на 1552 вагона.

08:32 ВСУ захватили еще один танк оккупантов.

08:26 Советник президента США Джо Байдена по экономике Брайан Диз, заявил, что Вашингтон предостерег Индию от слишком тесного сотрудничества с Россией.

По словам Диза, возглавляющего американский Национальный экономический совет, дальнейшее стратегическое сотрудничество с Москвой может дорого обойтись индийским властям: последствия такого взаимодействия будут «значительными и долгосрочными».

«Безусловно, в некоторых аспектах мы разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения», — добавил он.

08:17 На Киевщине российские снайперы «тренировались» на мирных жителях Гостомеля. В одном из гаражей нашли тела 11 убитых украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

08:05 Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющие на стороне ВСУ, обратились к Адаму Делимханову.

08:00 Украинский защитник Владислав Шевчук записал мощное видеообращение к украинцам, которые уже более месяца борются с российскими оккупантами.

07:57 В Сумской области украинские военные сбили российскую ракету, которая летела на Полтаву, — глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

07:55 Опубликованы данные подорожания продуктов и предметов первой необходимости в РФ с января по март.

07:53 Бойцы оперативного командования «Север» продолжают уничтожать оккупантов и на востоке Украины. Настроение на позициях боевое и уверенное — только победа. Нет другого пути! — убеждены защитники.

07:51 Посла России вызовут в канадский МИД, чтобы показать изображения из разрушенных Бучи и Ирпеня.

«Я сказала своему заместителю вызвать посла России и показать ему изображение и подробное описание нападений на Бучу и Ирпень», — написала в Twitter министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

07:49 В Пентагоне считают, что Украина может победить Россию.

«Конечно, они (украинцы) могут победить», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют ВСУ каждый день.

«Путин не смог достичь абсолютно ничего из своих стратегических целей в Украине», - добавил Кирби.

07:47 РФ переместила часть своей авиации из Беларуси на аэродром Брянской области. На аэродроме Сеща в Брянской области России теперь базируются военные вертолеты, истребители, самолеты.

Спутник зафиксировал 19 истребителей, по меньшей мере 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76.

07:45 Владимир Зеленский призвал граждан РФ требовать прекращения войны.

Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене и других городах Украины - это последний аргумент для каждого россиянина, чтобы наконец определиться: за войну они или за мир.

«Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгнанниками и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан РФ сейчас ключевой момент. Нужно требовать, именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни приравнивать к нацистам», — подчеркнул президент Украины.

07:43 США готовят программу ленд-лиза для Украины.

Сенат США единогласно принял закон, уполномочивающий Байдена активировать программу ленд-лиза. В последний раз, эта программа была принята во время Второй мировой войны.

Теперь это решение должна рассмотреть Палата представителей.

07:41 В России начался призыв уволенных со службы военнообязанных на так называемые «подготовительные сборы на три месяца», сообщают в Генштабе ВСУ.

07:39 Сегодня Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека.

С поддержкой инициативы США выступили и в Великобритании. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что «Россия не может оставаться членом правозащитного органа ООН после того, что произошло в Буче».

07:37 Силы специальных операций Украины уничтожили еще одну российскую установку самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук».

07:35 ФБР уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров. Операция по взятию под свой контроль российской цифровой инфраструктуры была предупредительным шагом, направленным на то, чтобы русские хакеры не смогли мобилизовать сломанные устройства в «ботнете» — сети взломанных компьютеров, которые могут атаковать другие серверы мошенническим трафиком.

«Ботнет» контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

07:33 Работа расчета ПТРК Javelin 5 резервного батальона 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

07:31 Государственный секретарь США Энтони Блинкен не видит ни одного сценария, который не предусматривает сохранение суверенитета и независимости Украины. Об этом он сказал в интервью NBC.

23:53 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко записала мотивирующее видео.

23:35 Расчетом противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.

23:25 Оккупанты, которые базировались в Чернобыльских лесах, получили облучения в размере около 18 500 килобеккерелей - смертельную дозу.

Ученые Австралийского института стратегической политики провели исследования, ссылаясь на доступные фото и видео материалы из Чернобыльской зоны, где побывала армия РФ. Российские военные вырывали себе траншеи в наиболее облученных районах.

На карте, составленной учеными, указан радиационный фон почвы цезием вокруг зоны бедствия, с отмеченным расположением траншей.

23:20 Очередное ДТП с участием техники российских оккупантов на белорусских дорогах.

Происшествие случилось на участке объездной дороги Гомель — Добруш.

23:17 Датский производитель лакокрасочных изделий Hempel объявил об уходе из России. Компания имеет завод в Ульяновске.

23:07 Сегодня Россия впервые не смогла произвести платеж по долгу в валюте и вышла на финишную прямую к дефолту.

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