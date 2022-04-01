ВСУ 37-ой день бьются за Украину (онлайн)
- 1.04.2022, 7:43
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(Обновляется) Что происходит на фронтах войны сегодня?
ВСУ уже 37 дней дают бой путинским войскам. Только за прошедшие сутки украинские защитники отбили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении.
В Генштабе ВСУ констатируют, что Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области в сторону Беларуси. В это же время Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отходящего врага, прорывают оборонительные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.
Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию 36-ых суток войны. Что происходило в Украине 31-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
09:26 Вот так защищают Украину добровольцы-иностранцы. Видео из Ирпеня (Киевская область).
09:20 История работника дочерней компании «Минскпромстроя», который восемь месяцев не может добиться выплаты зарплаты.
09:13 B Белгороде продолжают гореть военные склады. Есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом.
09:09 Обновленные дорожные указатели в Николаевской области.
09:01 С начала вторжения в Украину россияне убили 153 ребенка и ранили более 245 детей, сообщают в Генеральной прокуратуре.
08:57 «Пьют и продают награбленное в Украине»: жители Гомельской области рассказали о российских солдатах.
08:50 Свежие данные британской разведки: Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.
Украинские войска вернули себе два села к югу от Чернигова.
08:42 Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство присоединилось ко всем запущенным Западом финансовым санкциям против России. Ранее Тбилиси отказывался вводить ограничения в отношении страны-агрессора.
08:37 Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев.
On my way to Kyiv 🇺🇦— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022
На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ
08:33 ВСУ метким ударом подбивают российскую технику:
08:27 Чернигов с первых часов вторжения РФ в Украину находится под постоянным обстрелом российской армии. Мосты разрушены, город в блокаде.
08:21 Украинские военные освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Подразделение 60-й пехотной бригады ВСУ захватили множество трофейной техники врага.
08:16 МВД Украины показало видео с четырехлапыми защитниками границы, которые во время войны стали для бойцов настоящими антидепрессантами.
08:10 Под Киевом ВСУ «покрошили» тихоокеанских морпехов РФ. Подразделения российской 155-й отдельной бригады практически полностью уничтожены.
08:05 Как война в Украине меняет расклад сил в Беларуси? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
07:59 В Луганской области ВСУ отбили за сутки семь вражеских атак, уничтожили 3 российских танка, 2 БТР, 2 автомобиля и столько же артиллерийских систем.
07:52 В Пентагоне заявили, что большая колонна российской техники, которая двигалась на Киев, была разбита. Российские войска, дислоцированные вокруг Киева и Чернобыля, отходят в Беларусь для пополнения резервов.
07:49 Британский министр обороны Бен Уоллес выразил уважение украинским защитникам.
07:46 В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Недавно в этом же регионе взорвался склад с боеприпасами.
07:44 Жители освобожденного села в Черниговской области радуются возвращению украинских защитников.