ВСУ 37-ой день бьются за Украину (онлайн) 1.04.2022, 7:43

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Фото: AP

(Обновляется) Что происходит на фронтах войны сегодня?

ВСУ уже 37 дней дают бой путинским войскам. Только за прошедшие сутки украинские защитники отбили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении.

В Генштабе ВСУ констатируют, что Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области в сторону Беларуси. В это же время Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отходящего врага, прорывают оборонительные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию 36-ых суток войны. Что происходило в Украине 31-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:26 Вот так защищают Украину добровольцы-иностранцы. Видео из Ирпеня (Киевская область).

09:20 История работника дочерней компании «Минскпромстроя», который восемь месяцев не может добиться выплаты зарплаты.

09:13 B Белгороде продолжают гореть военные склады. Есть угроза перехода огня на 16 резервуаров с топливом.

09:09 Обновленные дорожные указатели в Николаевской области.

09:01 С начала вторжения в Украину россияне убили 153 ребенка и ранили более 245 детей, сообщают в Генеральной прокуратуре.

08:57 «Пьют и продают награбленное в Украине»: жители Гомельской области рассказали о российских солдатах.

08:50 Свежие данные британской разведки: Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

Украинские войска вернули себе два села к югу от Чернигова.

08:42 Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство присоединилось ко всем запущенным Западом финансовым санкциям против России. Ранее Тбилиси отказывался вводить ограничения в отношении страны-агрессора.

08:37 Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

08:33 ВСУ метким ударом подбивают российскую технику:

08:27 Чернигов с первых часов вторжения РФ в Украину находится под постоянным обстрелом российской армии. Мосты разрушены, город в блокаде.

08:21 Украинские военные освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Подразделение 60-й пехотной бригады ВСУ захватили множество трофейной техники врага.

08:16 МВД Украины показало видео с четырехлапыми защитниками границы, которые во время войны стали для бойцов настоящими антидепрессантами.

08:10 Под Киевом ВСУ «покрошили» тихоокеанских морпехов РФ. Подразделения российской 155-й отдельной бригады практически полностью уничтожены.

08:05 Как война в Украине меняет расклад сил в Беларуси? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

07:59 В Луганской области ВСУ отбили за сутки семь вражеских атак, уничтожили 3 российских танка, 2 БТР, 2 автомобиля и столько же артиллерийских систем.

07:52 В Пентагоне заявили, что большая колонна российской техники, которая двигалась на Киев, была разбита. Российские войска, дислоцированные вокруг Киева и Чернобыля, отходят в Беларусь для пополнения резервов.

07:49 Британский министр обороны Бен Уоллес выразил уважение украинским защитникам.

07:46 В российском Белгороде загорелась нефтебаза. Недавно в этом же регионе взорвался склад с боеприпасами.

07:44 Жители освобожденного села в Черниговской области радуются возвращению украинских защитников.

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